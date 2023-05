Meldpunt voor zwerfkatten

Handelaars boos over moderne ‘vishal’ op Vismarkt tijdens Het Groot Verlof: “Parking is nu al schaars, en dat voor luttele uurtjes plezier...”

Zomerfestival Het Groot Verlof staat voor een aantal vernieuwingen, maar die vallen niet allemaal in goede aarde. Zo is minstens een deel van de handelaars van de Mechelsestraat niet blij met de komst van een ‘moderne vishal’ tijdens Beleuvenissen, een onderdeel van Het Groot Verlof. “Op geen enkel moment is er overleg geweest”, zegt Erik Meulemans, voorzitter van de Mechelsestraat. Stad Leuven reageert.