Meisje betrapt op het stelen van cosmetica

Landen Kerk Walshoutem wordt multifunc­ti­o­neel ontmoe­tings­cen­trum

In de collegezaal van het stadhuis in Landen werd de authentieke akte verleden voor de verwerving van het voormalig kerkgebouw in Walshoutem, gelegen aan de Sint-Lambertusstraat 60. De afgevaardigden van de kerkraad, de voorzitter Leon Quintens en de secretaris Guido Vanderwaren, waren aanwezig om de akte te ondertekenen, samen met Frank Stevens, voorzitter van de gemeenteraad en Kitty Bottu, algemeen directeur wnd. van het lokaal bestuur Landen.

13:02