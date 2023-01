Meerstraat afgesloten tot 20 januari

Boutersem 560.000 euro: de duurste appartemen­ten vind je niet meer in Knok­ke-Heist, maar in... Boutersem

Voor een appartement in het mondaine Knokke-Heist telt u gemiddeld 548.000 euro neer. Maar sinds kort is er een gemeente waar het u blijkbaar nóg meer kost. In Boutersem betaal je immers liefst 560.000 (!) euro. Dat blijkt uit de cijfers die donderdagochtend werden bekendgemaakt door de vastgoedbarometer van Notaris.be, de federatie van de notarissen. Duiken nu weldra de golfkarretjes ook op in Boutersem, of valt er toch een nuance te bespeuren?

12 januari