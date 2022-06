Marc en Carla zetten bloempjes nooit meer buiten, bloemenwinkel Jasmijn sluit de deuren : “Genieten van andere dingen”

Tienen TTC Sukarti A zet steile opmars verder en promoveert naar derde nationale

De tafeltennissers van Sukarti A uit Tienen spelen volgend jaar in derde nationale. Dat meldt speler Kevin Machiels aan onze redactie. De club is bezig aan een steile opmars in de tafeltenniswereld, want vijf seizoenen geleden speelden ze nog in tweede provinciale.

23 juni