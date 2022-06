Man riskeert twee jaar cel voor aanranding 13-jarige

Meer dan dat kon of wou beklaagde Danny G. niet vertellen, hij zei alleen dat de verklaring van het meisje voor een groot stuk klopte. Tot dan had hij volgehouden dat de berichten die hij met het meisje had uitgewisseld, en waarin hij de feiten min of meer toegaf, niet van zijn hand waren. In zijn eerdere verklaring had hij het telkens over een hacker die berichten vanop zijn gsm gestuurd. “Ongeloofwaardig”, volgens het parket. De man zou zwakbegaafd zijn en werd in het verleden tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.