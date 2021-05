Man in kritieke toestand op straat aangetroffen: mogelijk slachtoffer van ruzie

Tienen Tiense plantenbib blijft floreren “Ondertus­sen heeft de bib een vaste klandizie”

27 mei Kristel Vanorbeek (50) startte vorig jaar een planten- en boekenbib aan haar woonst in het Kloosterhof in Tienen. De eerste reacties waren meer dan positief en een goed half jaar later kent de bib een vaste klandizie. “Ik was bekend met het fenomeen, maar vond er geen spoor van terug in Tienen. Waarom maak ik er zelf geen werk van, bedacht ik me en zo geschiedde”, vertelt Kristel.