Man die negen keer openbaar dronken van straat wordt geplukt, krijgt maand cel van politierechter

Mahamud M. werd tussen 5 oktober 2020 en maart 2021 in Leuven en Tienen negen maal telkens flink boven zijn theewater op straat aangetroffen. De man bevond zich in staat van herhaling en werd tussen 2010 en 2021 al twaalf maal veroordeeld voor openbare dronkenschap. Hij vroeg in beroep om een milde straf, omdat hij momenteel onder elektronisch toezicht staat en een project zou volgen. “Integendeel stelt de rechtbank vast dat de diverse veroordelingen beklaagde niet tot inkeer hebben gebracht over zijn gedrag in de maatschappij en dat beklaagde er niet in slaagt zijn alcoholprobleem onder controle te krijgen, niettegenstaande de hulpverlening die hem wordt aangeboden”, sprak de rechter in het vonnis. Hij veroordeelde M. tot een maand cel en 400 euro boete.