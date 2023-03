Man die dreigt met ‘martelcontainer’ veroordeeld tot zes maanden cel

De feiten deden zich voor op 8 februari 2022. Het slachtoffer kreeg via berichtendienst Messenger een verontrustende boodschap van Anthony Z. Het bericht klonk ‘als ik u zie doet een kogelvrij vest aan’, gevolgd door een link van een website met een artikel over een martelcontainer. Het slachtoffer legde klacht neer. Z. is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in 2020 nog veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf en een uitgestelde geldboete van 8.000 euro. In het verleden liep hij nog veroordelingen op voor drugs en geweld. Volgens de rechtbank heeft de man een gevaarlijke ingesteldheid. Ze achtte de feiten van bedreiging bewezen. Naast de celstraf moet Z. een geldboete van 800 euro betalen. Hij daagde niet op in de rechtbank.