Loes maakt viergeslacht in Oplinter compleet

Glabbeek Met Glabbeek Feest vieren inwoners tijdens dorpsfeest op 11 juli Vlaamse feestdag

11 juli stevig vieren is in Glabbeek al een jarenlange traditie. Elk jaar brengt de Vlaamse feestdag ruim 500 inwoners samen. Op initiatief van schepen van feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij) werd deze jarenlange traditie enkele jaren geleden in een nieuw kleedje gestoken met een gratis dorpsfeest voor alle inwoners.

18 mei