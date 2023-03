Lichte regen en bewolking in Tienen vanochtend

voetbal eerste nationale Kersvers bestuurs­lid Johan Froment wil bij KVK Tienen de sportieve structuur verder uitbouwen: “Eerder accentver­schui­ving dan radicale stijlbreuk”

Door zijn werk als scout en analist bij de Belgische voetbalbond was Tienenaar Johan Froment de voorbije jaren minder betrokken bij het Tiense voetbal, maar daar is nu verandering in gekomen. Bij KVK Tienen is hij ondertussen toegetreden tot de raad van bestuur, waarbij hij ook de taken van Bart Vanhoudt heeft overgenomen als technisch en sportief manager.