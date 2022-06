Lezing van Tom Nijsen over “Slimmer omgaan met energie”

Tienen Fietscur­sus voor volwasse­nen was een groot succes

Fietsersbond Tienen, de Kringwinkel Hageland en de Tiense Wereldvrouwen organiseerden een lessenreeks ‘leren fietsen voor volwassenen’. De cursus was een groot succes volgens Guido Laermans van Fietsersbond Tienen, coördinator van deze actie. “De vraag was zo groot dat we opeens bijkomende lesgevers moesten zoeken, en ook meer fietsen. Gelukkig konden we rekenen op onze vrijwilligers en was ook Kringwinkel Hageland bereid om 19 fietsen klaar te maken”.

