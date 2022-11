‘Lezen met je oren’ in bib Tienen

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één en al oor zijn.