Leuvensestraat tijdelijk afgesloten

Vrijwilli­gers gezocht voor De langste dag

Op zaterdag 24 juni vindt ‘De langste dag’ plaats: een dag vol shopfun, kermisplezier en muziekgenot in het centrum van Tienen. Die dag combineren we namelijk een kermis op de Grote Markt, met een braderie in de winkelstraten en optredens op de Veemarkt. Het team programmatie is op zoek naar vrijwilliggers die een handje willen toesteken.