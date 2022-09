Leo Club Tienen heeft nieuwe voorzitter

Leo clubs zijn ontstaan als jeugdafdeling van de Lions clubs, voor jongeren tussen 18 en 33 jaar. Leo’s zetten zich in voor de maatschappij op nationaal en internationaal niveau. Zo werven ze fondsen via de organisatie van activiteiten en gebruiken ze deze fondsen om hun zelf gekozen sociale doelen te steunen. De ingezamelde fondsen worden niet zomaar weggegeven, maar gebruikt om actief samen met een sociale doelgroep aan de slag te gaan. Leo Club Tienen werkt al ettelijke jaren samen met Huize Levenslust, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Orsmaal. Ze bieden plaats aan twaalf kinderen tussen 0 en 18 jaar die door bepaalde omstandigheden niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Op die manier krijgen de leden van Leo Club Tienen de kans om zichzelf te ontwikkelen zowel op organisatorisch als op sociaal vlak.