Legendarische paardenprocessie van Hakendover kan weer doorgaan: “Het zal vooral een emotioneel weerzien zijn met dit stukje folklore”

TienenWie Hakendover zegt, denkt meteen aan de legendarische paardenprocessie met de adembenemende galop op paasmaandag. Al vanaf Witte Donderdag is het in het dorp traditiegetrouw één groot bruisend feest waar tot wel 25.000 toeschouwers op af komen. In de vele café’s die enkel voor deze gelegenheid de deuren openen, gaat de tapkraan nauwelijks dicht. Maar corona strooide ook hier roet in het eten, waardoor er gedurende drie jaar niets doorging. Vandaag viel de beslissing dat de paardenprocessie dit jaar wél kan doorgaan, op 18 april. “Hakendover is meer dan gewoon pinten tappen.”

Volledig scherm Wie Paasmaandag zegt, denkt meteen ook aan de gelegenheidscafé's zoals hier bij Raf Pierlet. © Bollen

Naar eeuwenoude traditie gaat op paasmaandag de internationale paardenprocessie door. In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld, in een levend retabel. In de processie wordt het beeld van de Goddelijke Zaligmaker gedragen, dat dateert uit de periode 1330-1340. Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg. Daar volgt de spectaculaire paardengalop: de paarden galopperen drie toeren rond de bedevaarders.

Volledig scherm De paarden galopperen drie toeren rond de bedevaarders. © Bollen

Meer dan enkel geld op toog

Dat is de processie in een notendop. Maar voor de inwoners én de talrijke bezoekers, is het meer dan dat. De meeste gelegenheidscafé’s openen reeds op donderdag de deuren en ook de kermis neemt haar plaats in aan het centrum. Voor hen is het de beslissing een grote opluchting. Raf Pierlet opende 17 jaar geleden voor het eerst zijn gelegenheidscafé. “Tja, het is al van 2019 geleden. Natuurlijk zijn we enorm blij met de beslissing. Al vreesden we er toch nog voor. Dat de processie kon doorgaan, zag er al wat langer goed uit. De gelegenheidscafé’s waren een ander verhaal. Eerlijk?” vraagt Raf. “Met code oranje zag ik dat niet echt zitten.”

Volledig scherm Maar Paasmaandag is méér dan alleen de processie.... Al zal men extra toezien dat dranken in plastic bekertjes zullen worden geschonken. © Bollen

“Wel zijn de verschillende instanties overeen gekomen dat we toch enkele veiligheidsmaatregelen nemen” gaat Raf verder. “Zo zullen we er op toezien dat er zo min mogelijk glas zal gebruikt worden en dat gasten in elk geval geen glazen mee op straat kunnen nemen. Ook is het niet toegelaten om eigen drank mee te brengen en is er een sluitingsuur voor alle (gelegenheids)cafés gedurende de paasweek. Al is dat sluitingsuur vier uur in de ochtend” lacht Raf. “Daar valt dus wel mee te leven. Ja, het is een stuk traditie, zeg maar folklore. Blij dat dit terug kan. Al zal het zéér emotioneel zijn. Er zijn ook vrienden die je enkel ziet met paasmaandag. De paardenprocessie is meer dan gewoon een pint tappen of geld op de toog leggen.”

Volledig scherm Het beeld van de Goddelijke Zaligmaker brengt men voor de zegening naar de berg. © Bollen

Brabants trekpaard

De processie wordt gerealiseerd met enkele honderden figuranten, vooral uit Hakendover en Wulmersum. “Omzeggens ieder gezin uit Hakendover neemt hieraan deel. Maar ook veel niet-Hakendovenaren dragen hun steentje bij” vertelt Johan Dewolfs van het processiecomité. “De laatste maand voelden we dat het de goede richting uitging, maar de officiële bevestiging is toch wel een pak van ons hart. We zullen er niet alleen een mooie editie van maken, maar ook een speciale. Zo zullen er een aantal gastgroepen zijn waaronder een hoornblaasgezelschap te paard. Die zullen de processie openen. Verder doen we een speciale oproep aan alle ruiters, amazones, en (trek)paardenliefhebbers: we hopen op hun talrijke aanwezigheid. Al is er dit jaar ook een wat speciale aandacht om het Brabants trekpaard extra in de kijker te zetten. Deelnemen aan de galop is geen verplichting.Er wordt een wachtterrein voorzien voor de niet-galopperende deelnemers. De paardenprocessie is eigenlijk al geslaagd voor ze is vertrokken. Het zou wel eens een editie met heel wat volk kunnen zijn. Paasmaandag valt op de laatste dag van de schoolvakantie, dus gezinnen zullen thuis zijn. Hopelijk zijn die dag ook de weergoden ons gunstig gezind!”

