Leerlingen Via vormen één grote mensenketting als teken van solidariteit met Oekraïne

De oorlogsbeelden van de afgelopen weken lieten niemand onberoerd. Daarom liet de secundaire school haar stem voor vrede horen.Dat de situatie dichter bij is dan je denkt, bewijst leerling Mariya uit Hoegaarden. Mariya Perevoznyk (17) uit het vijfde wetenschappen-wiskunde, is in België geboren en getogen. “Mijn ouders zijn afkomstig van Chernigov. Maar ze vonden het indertijd maar wat saai en wilden de wereld zien. Uiteindelijk kreeg mijn vader hier in België een job aangeboden en in 2000 vestigden mijn ouders en zus zich toen definitief hier”, verduidelijkt Mariya.

Vluchten is onmogelijk

Mariya spreekt vlot Oekraïens en Russisch. “Thuis spreken we het nog steeds” glimlacht Mariya. “Maar ik heb er nog veel familie wonen. Voor corona zagen we elkaar regelmatig. Wij gingen in de zomer bij hen op bezoek, in de winter vierden we hier samen kerst” zegt Mariya. Terwijl ze dit vertelt bemerk je de bezorgdheid in haar stem. “Jawel, tot nu toe is iedereen van hen ongedeerd. Tot nu toe... De stad is helemaal omsingeld en de bombardementen houden aan. Als we elkaar aan de telefoon hebben, hoor je de bommen vallen. Constant zijn er de Russische aanvallen. Dat maakt het vluchten ook zo moeilijk. Er zijn wel de ‘humanitaire corridors’, maar die respecteert men niet steeds. Hopelijk raken ze in Kiev en kunnen ze daar de trein nemen. Dan gaan we hen wel aan de Poolse grens ophalen” zucht Mariya wiens ouders als plaats gemaakt hebben in hun huis en ook aan de gemeente hebben aangeboden om te tolken moesten er nog vluchtelingen toekomen.