Leerlingen Via Tienen schrijven 1500 kerstkaartjes naar bewoners en patiënten Tiense zorginstellingen

Tienen Bestuurder valt in slaap en komt op middenberm terecht

Op de Vinckenboschvest in Tienen is maandagmiddag een ongeval gebeurd. Vermoedelijk viel de bestuurder van een kleine bestelwagen in slaap en week hij daarom af van zijn rijvak. Vervolgens kwam hij op de middenberm terecht. Bij het incident raakte geen ander voertuig betrokken en ook de bestuurder bleef ongedeerd. De 49-jarige man uit Tienen legde een negatieve alcohol- en drugtest af. Zijn Opel diende echter wel getakeld te worden.

14 december