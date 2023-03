Leerlingen maken kennis met zorgberoepen in RZ Tienen en Alexianen Zorggroep Tienen

De leerlingen, allemaal van de VIA Tienen, maakten in de voormiddag kennis met verschillende beroepen in de ouderenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg. Ook kinderopvang en familiehulp kwamen aan bod. In de namiddag verhuisde de groep naar het regionale ziekenhuis, waar ze drie workshops volgden die verschillende aspecten van het zorgberoep in de kijker zetten: op de afdeling Kort Verblijf volgden ze een verpleegkundige die hen liet proeven van verpleegkundige taken zoals bloedafnames. Een spoedverpleegkundige leerde hen reanimatietechnieken aan en tijdens de laatste workshop maakten de leerlingen kennis met kine- en ergotherapie.