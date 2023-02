Leegstaande handelspanden in Tienen zoeken Valentijnspartner met Vinder

De leegstand van handelspanden is een groeiend probleem in Vlaanderen. Waar tien jaar geleden nog zo’n 7% van de Vlaamse handelspanden geen invulling had, is dat aandeel vandaag gestegen tot 10,7%. “In Tienen zijn de cijfers nog slechter. Maar liefst 12,1 % van de handelspanden staat leeg”, geeft Marc Ylen van Vooruit mee.

“Je kunt het aanpakken zoals in Aarschot. Daar pakt men de leegstand aan op basis van de wedstrijd ‘Win je eigen zaak’. Ondernemers kunnen daar met een mooi idee komen en een jaar lang de huur van een pand winnen. Doorheen het jaar gaat de stad ook actief coachen en ondersteunen om die bruisende ideetjes tot leven te brengen”, zegt Coel. “En dat zou samen met bijvoorbeeld Unizo kunnen gebeuren.” Ook andere mogelijkheden kunnen vullen Ylen en Daenen aan “verbind de interessante locaties tot één winkelgebied, wissel de minder interessante locaties in voor publiekstrekkers of openbare diensten en zet lokale instrumenten in om de eigenaars van leegstaande panden te overtuigen mee te stappen in dit verhaal. Er zijn in principe voldoende wortels (renovatiepremie, verlaging of vrijstelling heffing) en een stevige stok (leegstandsheffing) voorhanden.”