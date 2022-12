Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Tienen en Boutersem

Kortenaken Werken VBR Velpe in Kers­beek-Mis­kom nog niet ten einde

In het kader van de aanleg van verbindingsriolering Velpe in Kersbeek-Miskom werd de toplaag op de Heerbaan tussen Miskom-Dorp en Kersbeek-Dorp eind november aangelegd. Het is echter nog even wachten op de toplaag tussen Kersbeek-Dorp en het einde van de werfzone omwille van herstellingswerken aan het rioolstelsel.

2 december