Laatste kans early bird tickets Suikerrock

Tienen Klanten doen gouden zaken bij nieuwe supermarkt terwijl personeel bange dagen beleeft: “Voor hetzelfde geld zijn we volgende week onze job kwijt”

Carrefour wordt Intermarché by Mestdagh, en dus moeten alle Carrefour-producten de deur uit. De eerste dag dat de Intermarché de deuren opende in Tienen, stond het volk rijen dik. De mensen waren niet afgezakt om de nieuwe winkel te bewonderen - die wordt later pas gerenoveerd - wél om koopjes te doen. Bij het personeel heerst een meer gelaten sfeer: zij weten pas volgende week of ze hun job behouden. We gingen zelf eens kijken, naar de kortingen en de sfeer onder het personeel.

4 januari