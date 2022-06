Kurt Leuridan (CEO Tokai Optecs) is ‘big in Japan’: “Toen ik werd voorgedragen als nieuwe voorzitter was ik vereerd”

Tienen Rommel­markt in Oorbeek

Die dag kan je op schattenjacht gaan op de rommelmarkt en garageverkoop van 8.00 tot 14.00 uur. Deelname is gratis. Reserveren doe je via office@orbecca.be of 0494 04 66 22. Ook via deze weg kan je eventueel verdere info bekomen. De opbouw begint vanaf 7.00 uur, standbezetting is tot minimum tot 14.00 uur. De verkoop van dieren, wapens, drank en bereid eten is niet toegelaten

2 juni