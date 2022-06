Kumtichcomité huldigt buurttuin ‘Onzen Hof’ in

“Onzen Hof is een bescheiden ecoparkje, in het teken van rust en verbinding met de natuur en met elkaar,” zegt Johan De Schryver, voorzitter van het Kumtichcomité. “Er mag gespeeld worden, maar het is geen speeltuin. Er mag gefeest worden, maar met respect voor de natuur en andere bezoekers, die rust komen op zoeken.” De buurttuin is afgebakend in zones, met in het eerste deel fruitbomen, struiken en picknicktafels. In het tweede deel mag de natuur haar vrije loop gaan. Het symbolische lint mocht worden geknipt door het lokale kinderparlement, onder trompetgeschal van het blazerskwintet Tintelbrass. “Hoe klein Onzen Hof met zijn 35 are ook is, hij draagt bij aan het grootse, wereldwijde streven naar een duurzamere manier van leven: milieuvriendelijker en zorgzamer.”