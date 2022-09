KSA Tienen viert 90-jarig bestaan.

De Tiense afdeling van KSA mag zich vandaag een bloeiende jeugdbeweging noemen die heel wat jongeren elk weekend en elke schoolvakantie de nodige ontspanning bezorgt. In 90 jaar tijd heeft deze vereniging een grote evolutie ondergaan. “Het begon allemaal in 1932 in het Tiense Onze-Lieve-Vrouwecollege, met de oprichting van de katholieke actie (KA), een elitaire studiekring met sterk katholieke waarden. Heel wat maatschappelijke factoren hebben de KA sterk getekend en gekneed tot wat KSA vandaag is. De proosten verdwenen uit beeld, jongeren kregen steeds meer inspraak, de klemtoon verschoof van ‘intellectuele vorming’ naar ontspanning en sportief plezier. Na de samenvloeiing van de Katholieke Studenten Actie (KSA) en de Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (VKSJ) in 1978 werden zowel jongens als meisjes toegelaten tot de KSJ (Katholieke Studerende Jeugd). Na de eenmaking van de Tiense katholieke scholen verhuisde KSA Tienen in 1995 naar de Waaiberg. In 2015 veranderde de naam opnieuw in KSA. Ook dit werkjaar smijten 20 jonge leiders al hun enthousiasme en creativiteit in de groep om de kinderen een superfijne tijd te bezorgen”, vertelt Tom Roovers, volwassen leiding KSA Tienen.