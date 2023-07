Korpschef politiezone Getevallei preventief geschorst door onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Stephan Gilis staat sinds 2019 aan het hoofd van de politiezone Getevallei, die de gemeenten Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw omhelst. Het politiecollege besliste op 17 juli om Gilis op non-actief te zetten. Dat is een maatregel die voorlopig al voor enkele maanden in acht zal worden genomen. Het nieuws wordt bevestigd door Katrien Partyka, burgemeester van Tienen (CD&V). “We zijn niet op de hoogte van de inhoud van het onderzoek”, zegt burgemeester Partyka. “Het gaat ook om een preventieve schorsing, die niets zegt over zijn eventuele betrokkenheid bij de feiten waarover dat onderzoek gaat.”

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er strafrech­te­lij­ke inbreuken zijn gepleegd en welke eventuele kwalifica­ties daarop moeten gekleefd worden Helene Tops

Het parket in Leuven startte een opsporingsonderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Comité P, een extern controleorgaan van de politiediensten. “Omdat het onderzoek nog lopende is en rekening houdende met de privacy van betrokkene, kunnen we over de inhoud van het onderzoek niet verder communiceren”, reageert parketwoordvoerster Helene Tops. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen of er strafrechtelijke inbreuken zijn gepleegd en welke eventuele kwalificaties daarop moeten gekleefd worden”, zegt Tops.

Lokale politie

In 2010 zette Gilis zijn eerste stappen in het lokale politielandschap als directeur operaties in de politiezone Tienen-Hoegaarden. In 2014 behaalde hij het directiebrevet vereist voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. In januari 2016 promoveerde hij effectief tot hoofdcommissaris ter valorisatie van dat directiebrevet. Op 8 mei 2017 legde hij de eed af als korpschef van de politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw).

Samensmelting zones

De politiezones LAN en Tienen-Hoegaarden smolten op 1 januari 2019 vrijwillig samen tot de politiezone Getevallei. In het kader van deze fusie fungeerde hij als auteur van de haalbaarheidsstudie en werd hij tevens aangeduid als korpschef-coördinator. Zijn eed als korpschef van de nieuwe zone legde Gilis af op 6 februari 2019. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, meer bepaald voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van het korps. Al is dat alles nu voor een tijdje opgeschort.

