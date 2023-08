Kleine Bergstraat

Oppositie­par­tij PVDA Leuven neemt geen vrede met Genadedal-pro­ject: “Winstbejag van projectont­wik­ke­laar gaat voor op leefbaar­heid”

Is het Genadedal-project van ontwikkelaar Matexi een aanslag op de leefbaarheid in de woonwijk in Kessel-Lo? Oppositiepartij PVDA laat er alvast geen twijfel over bestaan: “We hebben geen nood aan peperdure Matexi-woningen. Bovendien zou voor het bouwen van deze woningen een voet- en wandelpad verdwijnen”, aldus gemeenteraadslid Line De Witte die zich ook zorgen maakt over de betaalbaarheid van de geplande woningen.