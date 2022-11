Kleine Bergstraat afgesloten

autosport Christoff Corten werkt na sterk 2022 al aan het seizoen 2023: “Weer op alle fronten vooraan meestrij­den”

Christoff Corten heeft in 2022 weer twee mooie lijnen op zijn palmares bij ingeschreven. De snelle man uit Tienen werd kampioen in de Porsche Endurance Trophy en vicekampioen in de Belcar Endurance Championship en dat na onder meer twee zeges in de Porsche Endurance Trophy. Meteen is hij ook al bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen 2023, waarin hij weer zijn kwaliteiten als uithoudingsracer pur sang in de verf wil zetten.

14:23