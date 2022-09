Klaasje Meijer opent straf klassiek concertseizoen

“Toen ik afscheid nam van K3 liet ik in mijn afscheidsinterview noteren dat ik graag wat met klassieke muziek wilde doen”, zegt Klaasje, die dwarsfluit studeerde aan het conservatorium van Amsterdam. “Het was Bart Debbaut die mijn management contacteerde en me uitnodigde om mijn eerste klassieke concert te komen spelen in Tienen. Ik ging graag in op die uitnodiging.”

Het publiek was erg enthousiast. Na afloop van het concert nam Klaasje uitgebreid de tijd om met de fans te spreken en met hen op de foto te gaan. ‘Dit was op meerdere vlakken een geslaagde concertnamiddag’, besluit Bart. “Heel wat jonge mensen en kinderen, die anders niet of nauwelijks naar klassieke muziek luisteren, waren er nu wel. En ze luisterden aandachtig en met plezier naar de mooie muziek. Als nog maar enkele mensen en kinderen in het publiek door dit concert de smaak te pakken krijgen en meer naar klassieke muziek gaan luisteren of – wie weet – zelf een instrument gaan bespelen, is dit concert meer dan een groot succes. Daarvoor doen we het uiteindelijk: om zoveel mogelijk mensen met klassieke muziek kennis te laten maken.”