Kiwanis Tienen Hageland schenkt tablets aan goede doel

Dreigtele­foon in dossier strijkij­zer­moord dan toch opgehel­derd: zoon (53) hoofdver­dach­te veroor­deeld

In het dossier van de strijkijzermoord in Keerbergen is Filip B. (53) uit Boutersem tot zes maanden cel met uitstel veroordeeld voor een dreigtelefoon. B. is de zoon van André, de zeventiger die even in de cel zat als verdachte voor de moord op Julienne Pauwels begin vorig jaar. De voicemail was gericht aan Juliennes stiefdochter Karen in de nasleep van het verdacht overlijden.