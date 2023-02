Kinderen zijn voor één dag zelf het iconisch beeld van Tiense “kinnekessuiker: “Wat hem zo lekker maakt? Die ‘bollekes’ erin, natuurlijk!”

Lokaal bestuur wenst poets­dienst van het OCMW over te dragen aan de zorgsector

Het lokaal bestuur Linter wenst de poetsdienst van het OCMW over te dragen aan de zorgsector. Een principebesluit tot overdracht wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van februari 2023. “Het thuiszorglandschap anno 2023 is niet meer wat ze jaren terug was. De poetsdienst van het OCMW komt steeds vaker voor heel wat uitdagingen te staan. Mensen blijven steeds langer thuis wonen, het aantal ouderen met thuiszorgnoden stijgt in sterke mate.”