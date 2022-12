Kerstmarkt “Respect the Galgo”

“GINB is een van de grootste Europese organisaties die zich ontfermt over de fel belaagde Spaanse galgo’s en tegelijkertijd met de adopties hebben we dit probleem ook aangekaart via media en de geschreven pers”, zegt Ann Grammet van Greyhounds in Nood Belgium. “Via lobbyen, internationale samenwerkingen en petities proberen we druk uit te oefenen op Europees en Spaans beleidsniveau inclusief de respectievelijke koningshuizen. In het verleden hebben we enkele malen deelgenomen aan de Warmste Week toen deze organisatie nog aan fondsenwerving deed voor goede doelen, de laatste twee edities gebeurde dit echter niet meer en dit jaar is dit ook niet het geval. Daarom hebben we gedurende de twee laatste jaren een eigen online fondsenwerving op touw gezet onder de naam “Respect The Galgo”.