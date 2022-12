Kerstkoning Christoff komt naar Tienen

In december kan je in Vlaanderen weer voluit meegenieten van ‘Kerst met Christoff’, de populaire reeks van kerstconcerten waar kerstkoning Christoff dit jaar al voor de 10de keer mee op tournee gaat. “Voor mij is Kerstmis een belangrijke feestdag”, begint de populaire zanger het gesprek: “Ik spaar kosten noch moeite om het elk jaar uitgebreid te vieren, samen met de mensen die ik graag zie.”

Scaletta

Diezelfde magische, warme sfeer van de kerstdagen trekt Christoff door in zijn populaire kerstconcerten. Samen met het 8-koppige kinderkoor Scaletta, 4 bandleden en techniekers die hem laten schitteren in een prachtig decor, met het beste licht en geluid, is hij klaar voor zijn nieuwe reeks ‘Kerst met Christoff’: “Het laatste concert gaven we in 2019. Toen kwam de pandemie en werden we verplicht om de pauzeknop in te duwen. Die tijd is nu gelukkig voorbij, waardoor we zonder maatregelen of beperkingen weer voluit kunnen spelen voor ons publiek. Ja, we hebben dit allemaal ontzettend hard gemist.”

100.000 bezoekers op unieke locaties

“Als ik terugblik op de voorbije kersttournees, spreken we over bijna 3000 liedjes die we hebben gezongen, 20.000 kilometer die we in Vlaanderen hebben afgelegd en bijna 100.000 mensen die zijn komen kijken. Dat zijn inderdaad duizelingwekkende cijfers, waar je als artiest alleen maar trots op kan zijn, maar vooral ontzettend dankbaar voor de vele momenten die we samen met het publiek mochten delen. Als ik afga op de reacties, dan is het succes een combinatie van de muziek, de kerstsfeer en de unieke locaties. We treden op in de mooiste kerken en basilieken, maar ook de mix van de herkenbare kerstklassiekers die we afwisselen met nummers waar er een mooie boodschap in zit. Ik vind het zelf ook zalig om mensen even te laten stilstaan bij het afgelopen jaar: welk verdriet hebben ze moeten meedragen? Welke vreugde hebben ze gedeeld en hoe kijken ze uit naar de toekomst? Wat dat laatste betreft, probeer ik hen altijd de nodige moed mee te geven voor de moeilijkere momenten die er nog gaan komen. Het zijn die warme boodschappen die het allemaal bijzonder maken. Ik vind het zelf ook ontzettend fijn om die te kunnen delen met mijn publiek. Voor de 10de ‘Kerst met Christoff’ hebben we weer een schitterende setlijst opgebouwd, met uiteraard enkele verrassende songs die passen in het thema”, zegt Christoff met fonkelende ogen.

Christoff komt met ‘Kerst met Christoff’ op 21 december 2022 (20u00) naar de Heilig Hartkerk in Tienen. Tickets en info: www.kerstmetchristoff.be

