Kelly Roosen is de nieuwe directeur van PISO Tienen

Leer de paashaas beter kennen met de paastocht door Landen

De paasvakantie is weer in zicht en dus duiken her en der ook allerlei paasactiviteiten op. Zo kan je in Landen de hele vakantie lang op paastocht. Dat is een initiatief van de jeugddienst en de lokale handelaars. Onderweg kom je meer te weten over de paashaas, maar ook over zijn vriendjes.