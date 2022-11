Kattenstraat afgesloten

Tienen Inbrekers doorzoeken woning grondig

In een huis in de Anjelierenlaan in Tienen is ingebroken. De daders forceerden een rolluik en vervolgens het raam aan de achterzijde om de woning binnen te dringen. Het huis werd grondig doorzocht, en door de grote wanorde was het niet meteen duidelijk wat er precies werd gestolen. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders.

15 november