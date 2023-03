Jongeren gaan aan de haal met 6 smartphones uit Proximus Tienen: “Er waren zelfs klanten in de winkel”

Zythos Bierfesti­val vertrekt uit Leuven door verschil in visie: “Leuven bierstad? Ik heb daar mijn bedenkin­gen bij”

De organisatie van het Zythos Bierfestival vertrekt na negen opeenvolgende edities in de Brabanthal Leuven uit de studentenstad. De stad kondigde immers aan de steun aan het festival in te trekken. Met 6.000 bezoekers, 88 standen en 108 brouwers was de vorige editie van het bierfestival, in april vorig jaar, nochtans een groot succes. Wat is er aan de hand?