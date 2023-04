Jobbeurs kent succesvolle opkomst

Op bijensafa­ri door heen het park van Hoegaarden

Als we over bijen lezen, denken we meteen aan de honingbij, maar dit is lang niet de enige soort. Met enkele specialisten brengen we al enkele jaren de bijen in de gemeente in kaart, ondertussen staat de teller in Hoegaarden al op 165 verschillende soorten bijen en daar zijn enkele unieke exemplaren bij: Knautiabij, Glimmende dwergzandbij, Schermbloemzandbij, Roestbruine bloedbij, Wafelbloedbij, Ogentroostdikpoot, Zwarte sachembij,... Ontdek dit alles volgende zondag.