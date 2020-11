Jef (63) overlijdt tijdens duik, wellicht aan hartfalen

Tienen Hoofdver­pleeg­kun­di­ge intensieve zorgen Geert Borgers (56): “Sommige co­vid-patiënten zetten even hun zuurstof­mas­ker af, maar gaan dan meteen in het rood”

19 november Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in België mag dan wel lichtjes blijven dalen, in de ziekenhuizen is het al maanden alle hens aan dek. De afdeling intensieve zorgen van RZ Heilig Hart Tienen is naar aantal bedden één van de kleinste van Vlaanderen, met slechts zes bedden. Toch werkt hoofdverpleegkundige Geert Borgers (56) uit Budingen bij Zoutleeuw zich dag en nacht uit de naad. “Onze vaste ploeg is alweer versterkt met extra verpleegkundigen. Hoe lang houden we dit nog vol?” Onze reporter Kristien Bollen kijkt twee weken lang binnen in het ziekenhuis, en laat zich leiden door de verhalen van artsen, verpleging, ondersteunend personeel en patiënten.