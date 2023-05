Japanse honingboom voor Heldenland

Begelei­ding bij het invullen belasting­aan­gif­te

Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de belastingaangifte, kan hiervoor op donderdag 22 of maandag 26 juni terecht op de zitdagen van de FOD Financiën in het Sociaal Huis in Tienen. Inschrijven is verplicht.