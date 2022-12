Jaar rijverbod voor bestuurder die twee keer kort na elkaar onder invloed wordt betrapt

Niels H. werd op 9 mei vorig jaar omstreeks 20.50 uur in de Nieuwstraat in Tienen uit het verkeer geplukt door de politie, omdat hij een opvallende rijstijl had en snokkende bewegingen aan zijn stuur maakte. De man bleek onder invloed van alcohol te rijden en zijn wagen was niet gekeurd. Nog geen drie maanden later merkte de politie de wagen opnieuw op in Tienen in de. O.L.V.-Broedersstraat. De auto was nog steeds niet gekeurd. Bij controle bleek H. onder invloed van cocaïne te rijden. Hij werd in 2018 nog pas veroordeeld in de politierechtbank en verkeerde daardoor in wettelijke staat van herhaling. H. moet ook opnieuw slagen voor alle proeven van het rijbewijs.