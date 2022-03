Inzamelactie met hulpgoederen voor Oekraïne is enorm succes : “We hadden gehoopt om één bestelwagen vol te krijgen; het werden er drie grote”

Boutersem Gemeente geeft voorwaarde­lijk gunstige advies voor windturbi­ne­pro­ject Storm

Het schepencollege van Boutersem geeft een voorwaardelijk gunstig advies op de aanvraag van Storm voor het plaatsen van 6 windturbines langs de E 40, waarvan 1 op grondgebied Boutersem.De gemeente stelt wel een aantal bijkomende voorwaarden. Ze hebben onder meer betrekking op bijkomende geluidsbeperkende maatregelen; waarborgen naar handhaving en monitoring en biodiversiteit. Voor dit laatste vraagt de gemeente met name dat de vergunningverlenende overheid verifieert of de voorziene akkercompensatie niet te dicht bij de bebouwde kom gelegen is en of de simulaties die in het oorspronkelijke Milieueffectenrapport werden gemaakt over aanvaringsrisico tussen vogels, vleermuizen en windturbines nog steeds actueel zijn.

4 maart