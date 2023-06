Inschrijvingen ART van start

Hier drinkt topsomme­lier Tom Dillemans (27) ook zelf graag een glaasje: “Bier na wijn brengt venijn? Onzin”

Weinig plekken waar de druif zo welig tiert als in la douce Hageland. Sinds mensenheugenis wordt op de glooiende heuvelflanken aan wijnbouw gedaan: een ambacht dat door de klimaatverandering alleen maar wordt bespoedigd. De streek leverde met Tom Dillemans (27) bovendien de jongste wijnkenner die de titel van ‘Sommelier of The Year’ kon binnenrijven. Maar waar in Leuven en het Hageland geniet hij zelf van een goed glas wijn? Hij deelt zijn acht favoriete plekken.