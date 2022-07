Inbrekers stelen juwelen en geld uit appartement

Tienen Preventie­ve maatrege­len op locaties met risico op PFAS-verontrei­ni­ging

In het kader van de PFAS-problematiek maakte OVAM een inventaris op van locaties in Vlaanderen waar in het verleden mogelijk een vervuiling met PFAS heeft plaatsgevonden. In Tienen gaat het om de zones in de buurt van de vroegere en huidige brandweerkazerne, het vliegveld van Goetsenhoven en Bebat. De omwonenden kregen de raad een aantal maatregelen uit voorzorg te nemen, in afwachting van verder onderzoek.

