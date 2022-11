Inbrekers forceren raam en halen woning overhoop

Glabbeek In Glabbeek stijgen de afvalprij­zen vanaf 1 januari 2023 voor inwoners...niet

Afvalintercommunale Ecowerf gaat vanaf 1 januari 2023 de tarieven aanpassen in elke gemeente en stad waar ze het huisvuil ophaalt en de containerparken beheert. Maar elk gemeentebestuur bepaalt zelf of ze deze prijsstijging al dan niet doorrekend aan hun inwoners. De gemeente Glabbeek zal alvast ook deze prijsstijging niet doorrekenen aan haar inwoners. Ook in 2015 en 2020 werden de afvalprijzen al verhoogd in alle gemeenten waar Ecowerf actief is, maar ook toen was Glabbeek de enige gemeente die deze prijsstijgingen niet doorrekende aan haar inwoners.

