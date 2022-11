Inbrekers dringen binnen via slaapkamer en stelen juwelen

Tienen Het vaccinatie­cen­trum in Tienen zal dit jaar nog maar twee keer open zijn

De grootschalige herfstvaccinatiecampagne zit erop. Meer dan 45.000 Zuidoost-Hagelanders gingen in op de uitnodiging voor hun herfstbooster. Dat is zo’n 45 procent van onze bevolking. Bij de 65+’ers is dat zelfs bijna 80 procent. Het vaccinatiecentrum in Tienen zal dit jaar nog maar twee keer open zijn.

11 november