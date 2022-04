Inbrekers doorzoeken tuinhuis

Tienen Terreinen Royal Racing Tienen Tennisclub weer speelklaar

In juli 2021 veroorzaakte de hevige regenval overstromingen in het Hageland. De terreinen van Royal Racing Tienen Tennisclub werden hierdoor deels weggespoeld. De heraanleg van de tennisvelden is intussen afgerond en deze zijn weer speelklaar voor de start van een nieuw tennisseizoen.

21 april