In de file staan is voortaan wat aangenamer door eerste mural in straatbeeld

Glabbeek In juni 2023 start de bouw van het nieuw waterzuive­rings­sta­ti­on

Onder Dorpspartijbeleid ging de gemeente in 2013 onmiddellijk van start met een forse inhaalbeweging op vlak van waterzuivering. “Omdat er voor ons beleid amper werk van gemaakt werd door vorige gemeentebesturen. De grootste investeringen voor de afvalwaterzuivering in Glabbeek werden gespreid over de vorige legislatuur 2013-2018 en deze legislatuur 2019-2025: Via 9 collectoren wordt het afvalwater van alle deelgemeenten naar twee rioolwaterzuiveringsinstallaties gebracht. In 2016 werd het eerste waterzuiveringsstation gebouwd in deelgemeente Kapellen en de bouw van het tweede waterzuiveringsstation in deelgemeente Bunsbeek gaat van start in juni 2023 en zal klaar zijn tegen de zomer van 2024.

27 november