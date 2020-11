“Ik ben ooit undercover gegaan om een ‘tovenaar’ te ontmaskeren”: Jean-Claude Bruyninckx (67), de elektricien die 30 jaar lang boeven oppakte

Brussel “De jongeren wachtten me op. ‘C’est un flic!’, riep er een. Daarna ontwaakte ik in het ziekenhuis.”: Philippe Petillon (65) blikt terug op zijn carrière in zes verhalen

24 november Een taxichauffeur met Mickey Mouse-bretellen, de roddelende poetsvrouw die elke geheime liefde op kantoor stiekem kent, een rond gebouw met ‘rare ramen’ en een blonde verkrachter die eigenlijk al in de cel zat. De oplossing van een zaak zit soms in de kleinste details. Dat weet Philippe Petillon na 48 jaar dienst bij politie en rijkswacht als geen ander. “Daar stond ik dan: in de slaapkamer van Patrick Haemers. Toen voelde ik een pistool onder de stapel handdoeken, even slikken...” Lees meer verhalen van oud-speurders in ons dossier Recherche op rust.