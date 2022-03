Iconisch Bistro De Baron heropent de deuren: “De ziel van bruine kroeg blijft behouden, maar de keuken gaat dicht”

Tienen Biblio­theek Tienen breidt dienstver­le­ning uit : E-boeken van thuis uit op je eigen toestel

In de bib van Tienen kunnen leners vanaf april van thuis uit e-boeken lenen op hun eigen toestel. Met dit initiatief breidt de bib, net zoals 165 andere bibliotheken in Vlaanderen, haar dienstverlening uit. De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. “Jong of oud, digitaal vaardig of digibeet, e-boeken lenen gaat eenvoudig en snel met het handige online stappenplan of met de hulp van een bibliotheekmedewerker.”

25 maart