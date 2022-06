Hulpverleners hebben handen vol met drie woningbranden

Op de Leuvenselaan was er vrijdag een woningbrand, gelukkig zonder veel erg. Deze werd tijdig opgemerkt en brandweerlui konden het vuurtje blussen zonder dat het veel schade kon aanrichten. Op de Aandoren in Grimde was er zondagavond een uitslaande brand in twee onbewoonde huizen. Een branddeskundige komt vandaag ter plaatse om de juiste oorzaak en omstandigheden van de brand te achterhalen, samen met een gespecialiseerde firma die onderzoekt of de leien van het dak asbest bevatten. Deze ochtend was er dan weer een brand met veel rookontwikkeling ontstaan in een woning onderaan de Diestesteenweg met de pollepelstraat. De bewoner inhaleerde rook en is ter verzorging en verder controle overgebracht naar het ziekenhuis.