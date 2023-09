Huidevettersstraat

Zoutleeuw gaat opnieuw voor stappen­clash

Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw gaan van 20 september tot 18 oktober de strijd aan tegen elkaar in de stappenclash. Het doel is eenvoudig: zet als gemeente de meeste stappen. Linter heeft na hun overwinning in 2022 een jaar lang de wisselbeker laten pronken op hun gemeentehuis. Welke gemeente gaat er ditmaal met de trofee aan de haal?